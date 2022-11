Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brandursache zum Brand eines ehemaligen Kuhstalls in Teetzleben

Altentreptow (ots)

Am heutigen Vormittag war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg der Brandursachenermittler im Einsatz. Im Ergebnis dessen wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen im Moment nicht vor. Die Ermittlungen in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin dauern an.

Erstmeldung:

Am 15.11.2022 gegen 03:30 Uhr wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Brand an einem ehemaligen Kuhstall in Teetzleben mitgeteilt. Durch die umgehend entsandten Kräfte des PR Malchin konnte festgestellt werden, dass ein ehemaliger Kuhstall mit einer Grundfläche von ca. 20 x 10 m in Brand geraten war.

Für die Löscharbeiten kamen die Feuerwehren aus Groß Teetzleben, Altentreptow, Pinnow, Reinberg, Werder, Wildberg, Chemnitz und Woggersin zum Einsatz. Gegen 06:00 Uhr wurden die Löscharbeiten beendet.

Durch den Brand wurde ein im Stall befindlicher Traktor vollständig zerstört. Das Stallgebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000EUR geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde aufgenommen. Durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wurden die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell