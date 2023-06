Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Abbiegen Fahrradfahrerin übersehen

Böhl-Iggelheim (ots)

Beim Abbiegen von der Sandgasse in die Langgasse übersah eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Böhl-Iggelheim eine von rechts kommende 53-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Dürkheim. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen, in dessen Folge die Fahrradfahrerin über die Motorhaube flog und danach auf die Straße stürzte. Sie zog sich hierdurch eine Verletzung am Knie zu und musste in ein Speyerer Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Schaden von circa 1.500 Euro.

