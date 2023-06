Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mann fährt über rote Ampel- Zeugen/Geschädigte gesucht

Speyer (ots)

Am 13.06.2023 um 12:50 Uhr fuhr ein 78-jähriger Mann mit seinem blauen Audi von der Schützenstraße kommend ungebremst über eine rote Ampel in den Kreuzungsbereich Landauer-/Gilgenstraße. Ein von links kommender PKW mit GER-Kennzeichen bremste bis zum Stillstand ab. Ein von rechts kommender PKW hatte noch ausreichend Platz um sich rollen zu lassen. Der blaue PKW-Fahrer bremste vor der Fußgängerfurt ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich dort eine Fußgängerin.

Zeugen oder Geschädigte des Fahrmanövers werden geben sich bei der Polizei in Speyer zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell