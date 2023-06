Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Kind

Frankenthal (ots)

Am 13.06.2023, gegen 12.30 Uhr, befuhr die 12-jährige Fahrradfahrerin die Wormser Straße auf dem Fahrradweg in Richtung Industriestraße. Als sie an der Kreuzung zum Nordring diesen bei grün überqueren wollte, wurde sie durch einen abbiegenden Pkw leicht touchiert und fiel zur Seite. Hierbei verletzte sie sich leicht. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit FT-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell