Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionist entblößt sich vor Fahrradfahrerin

Schifferstadt (ots)

Eine Begegnung der unangenehmen Art machte eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Waldsee am Montagmorgen auf einem Radweg zwischen Schifferstadt und Waldsee. In Höhe einer dortigen Kapelle konnte sie einen Mann beobachten, der an seinem erigierten Glied manipulierte und dabei auch in ihre Richtung schaute. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30 - 40 Jahre alt, groß mit athletischer Figur, vermutlich Glatze, trug lange, dunkle Kleidung, vermutlich Arbeitskleidung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) zu wenden.

