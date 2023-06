POL-PDLU: Einbruch in Restaurant

Hochdorf-Assenheim (ots) - Am 26.05.2023 ereignete sich in Hochdorf-Assenheim gegen 08:45 Uhr ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 18 Monate altes Kind zu Tode kam (es erfolgte bereits eine Berichterstattung). Im Verlaufe der durchgeführten Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise auf einen möglichen weiteren Zeugen des Verkehrsunfalls. Hierbei handelt es sich um den Fahrer eines dunklen (oder grauen) Opel Van, welcher zwischen zwei Fahrzeugen namentlich bekannter ...

mehr