Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Weiterer Zeugenaufruf

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am 26.05.2023 ereignete sich in Hochdorf-Assenheim gegen 08:45 Uhr ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 18 Monate altes Kind zu Tode kam (es erfolgte bereits eine Berichterstattung).

Im Verlaufe der durchgeführten Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise auf einen möglichen weiteren Zeugen des Verkehrsunfalls. Hierbei handelt es sich um den Fahrer eines dunklen (oder grauen) Opel Van, welcher zwischen zwei Fahrzeugen namentlich bekannter Zeuginnen des Verkehrsunfalls gefahren war. Der Fahrer sei nach dem Unfall auch ausgestiegen und in Richtung Unfallstelle gelaufen.

Diese Person bzw. weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an die

Staatsanwaltschaft in Frankenthal

oder an die

Polizeiinspektion Schifferstadt

06235 - 495-0 E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

zu wenden.

