POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall unter Fahrradfahrern beim Ausweichen auf Radweg

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 10:45 Uhr befuhr eine 61-jährige Fahrradfahrerin den Radweg der Wormser Landstraße in nördlicher Richtung und begegnete auf Höhe der Hausnummer 61 einer entgegenkommenden 19-jährigen Fahrradfahrerin. Beide Radfahrerinnen fuhren in Begleitung jeweils eines Angehörigen. Sie wichen sich gegenseitig aus. Aufgrund eines bislang nicht näher bekannten Versehens beim Ausweichen stießen die beiden Frauen mit ihren Rädern zusammen und trugen hierbei Verletzungen des jeweils rechten Knies davon. An den Rädern entstand leichter Sachschaden von weniger als 100 Euro.

