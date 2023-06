POL-PDLU: Alkohol im Blut - Drogen in der Tasche

Schifferstadt (ots) - Nachdem es kurz zuvor zwischen einem 33-jährigen Rollerfahrer aus Schifferstadt und einem 55-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Speyer zu einem Vorfall in der Speyerer Straße gekommen war, konnte der 33-jährige von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schifferstadt am Sonntagmittag in einer Kneipe unweit der Örtlichkeit angetroffen werden. Ein bei dem Mann durchgeführter Drogen-Schnelltest war positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn ...

