Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Sachbeschädigung an Pkw (Serie)

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 11.06.2023, gegen 18.50 Uhr, wurde durch einen Zeugen in der Hanns-Fay-Str. eine Sachbeschädigung an Pkw durch mehrere bislang unbekannte Täter gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife festgestellt werden, dass insgesamt 7 Pkw an der Seite zerkratzt wurden. Die Täter werden beide als männlich, jugendliches Alter, einer mit blauem T-Shirt und schwarzer kurzer Hose, der zweite mit weißem T-Shirt und blauer Jeans beschrieben. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell