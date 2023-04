POL-NOM: Alkoholfahrt endet vor Straßenbaum

Uslar (ots) - Uslar (eiv). Bundesstraße 241, Uslar-OT Gierswalde, Harz-Weser-Straße. Ein 44-jähriger Northeimer befährt mit seinem Lkw die Harz-Weser-Straße, aus Richtung Uslar kommend, in Richtung Volpriehausen. Dabei übersieht er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und fährt auf. Durch den Zusammenprall entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000.- Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

