Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Überholmanöver geht schief

Limburgerhof (ots)

Ein Überholmanöver eines 48-jährigen Pkw-Fahrers aus Ludwigshafen am Montagmittag auf der L533 zwischen Mutterstadt und Limburgerhof ging mächtig in die Hose. Vermutlich aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsum unterschätze der Fahrer den Abstand des entgegenkommenden Verkehrs und streifte hierbei den Pkw eines 51-jährigen aus Lambsheim. Durch den Unfall wurde der 51-jährige leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen, die danach nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Ein vor Ort durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 1,87 Promille, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde und der Führerschein des Mannes sichergestellt wurde. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

