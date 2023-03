Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter 50-Jähriger randaliert im Bahnhof, bedroht Bundespolizisten und leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Halle (ots)

Am Dienstag, den 7. März 2023 gegen 17:45 Uhr hielten Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn AG einen randalierenden Mann im Hauptbahnhof Halle an und baten die Bundespolizei um Unterstützung. Eine eingesetzte Streife eilte zum Ereignisort. Gegen die Feststellung seiner Identität leistete der Deutsche Widerstand, mittels Schlägen und Tritte in Richtung der eingesetzten Einsatzkräfte. Der Mann musste letztlich in Handfesseln auf die Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen werden. Auch während der dort durchgeführten Durchsuchung griff der 50-Jährige die eingesetzten Beamten an und bedrohte diese. Zwischenzeitlich klagte er über Atemprobleme. Ein unverzüglich verständigter Rettungsdienst untersuchte den Straftatverdächtigen kurze Zeit später, konnte jedoch keine ernsthaften Gesundheitsprobleme feststellen. Ein Abgleich der Personaldaten mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Stendal nach dem aktuellen Aufenthaltsort des renitenten Mannes suchte. Die ausschreibende Behörde wurde in Kenntnis gesetzt. Nachdem sich der 50-Jährige beruhigt hatte und alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er die Dienststelle mit Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung wieder verlassen.

