Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Polizeibekannter Mann: Diebstahl mit Waffe sowie Angriffe auf Verkäufer, Sicherheitsmitarbeiter der Bahn und Bundespolizisten

Halle/S. (ots)

Am Samstag, den 4. März 2023 wurde die Bundespolizei gegen 18:25 Uhr über einen kurz zuvor geschehenen Diebstahl in einem Lebensmit-telgeschäft am Hauptbahnhof Halle informiert und um Unterstützung gebeten. Laut ersten Erkenntnissen entwendete ein 27-Jähriger Waren, ohne diese zu bezahlen und verließ anschließend den Laden. Ein Ange-stellter versuchte den Tatverdächtigen zu verfolgen und aufzuhalten. Hierbei stieß der Mann mit seiner Faust gegen den Brustkorb des Mitarbeiters und flüchtete. Sicherheitsmitarbeiter der Bahn stellten ihn kurz darauf und hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest. Der deutsche Staatsangehörige leistete aktiv Widerstand und konnte nur durch Hinzuziehung weiterer Bundespolizisten gefesselt werden. Zudem spuckte er in Richtung der Beamten und versuchte diese unentwegt zu treten und zu kratzen. Massive Beleidigungen sowie Drohungen folgten. Auf dem Weg zum Bundespolizeirevier am Bahnhof versuchte der Renitente wiederholt auf die Gesundheit der eingesetzten Polizeivollzugsbeamten, unter anderem mittels Fußtritten sowie Kopfstößen, negativ einzuwirken. Auch auf der Dienststelle beruhigte er sich keineswegs. Bei seiner anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte ein Teppichmesser griffbereit in seiner Hosentasche fest und anschlie-ßend sicher. Nach Ermittlung seiner Personalien und Überprüfung dieser wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Mühlheim die aktuelle Wohnanschrift des Mannes wegen räuberischem Diebstahls sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs in zwei Strafverfahren ersuchte. Dementsprechend wurde die Behörde in Kenntnis gesetzt. Die zuständi-ge Landespolizei wurde informierte und übernahm den Mann. Den 27-Jährigen erwartet eine ganze Litanei an neuen Strafanzeigen unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen, Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung sowie tätlichen Angriffs auf - und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Des Weiteren erhält er durch die Bahn ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle für die Dauer von zwei Jahren. Glücklicherweise wurden alle angegriffenen Personen nur leicht verletzt, die Bundespolizisten sind weiterhin dienstfähig.

