BPOLI MD: Fußballrowdys im Hauptbahnhof Magdeburg

Halle (ots) - Die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle wurde am Samstag, den 4. März 2023, gegen 22:25 Uhr darüber informiert, dass ein Reisender in einem Intercity-Express, der von Nürnberg nach Halle unterwegs war, zwei Bahnmitarbeiterinnen unsittlich berührt haben soll. Nach Ankunft des Zuges am Bahnsteig sieben am Hauptbahnhof Halle wurden die Geschädigten, ein ...

mehr