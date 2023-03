Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sexuelle Belästigung von zwei Mitarbeiterinnen der Bahn im Intercity-Express

Halle (ots)

Die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle wurde am Samstag, den 4. März 2023, gegen 22:25 Uhr darüber informiert, dass ein Reisender in einem Intercity-Express, der von Nürnberg nach Halle unterwegs war, zwei Bahnmitarbeiterinnen unsittlich berührt haben soll. Nach Ankunft des Zuges am Bahnsteig sieben am Hauptbahnhof Halle wurden die Geschädigten, ein Zeuge und der Tatverdächtige festgestellt. Nach Schilderungen der Zugbegleiterin, der Gastronomin im Bordrestaurant und des Zeugen, fasste der 41-Jährige beide Damen gegen ihren Willen an das Gesäß und belästigte diese verbal. Die Personalien des bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Deutschen wurden durch die Einsatzkräfte erhoben und im Anschluss eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung gefertigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Beteiligen ihren Weg fortsetzen.

