POL-WES: Xanten - Raub auf Imbiss in Xanten - Die Polizei sucht Zeugen

Moers (ots) - Kommissar Zufall geht oft seltsame Wege. Und so kam es, dass in der Nacht ein zufällig anwesender Zeuge für eine vorläufige Festnahme sorgte. Der 54-jährige Weseler hatte sich am Donnerstag gegen 01.40 Uhr an der Rheinberger Straße aufgehalten. Er wollte dort in einem kleinen Park, in dem sich auch eine kleine Kapelle befindet, die Nacht auf einer ...

mehr