Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Bitte seien Sie mit einem moderaten Tempo und einer großen Portion Rücksicht unterwegs!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 4. Kalenderwoche 2023

(aa/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Strecken zum Zwecke des Lärmschutzes, an Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie an Schulen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

23.01.2023:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); Obertshausen, Rembrücker Weg (Schule); L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinie und Anschlussstelle B 44 (Unfallschwerpunkt/Wildgefahrenstrecke); B 486, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und Anschlussstelle BAB 5 (Wildgefahrenstrecke);

24.01.2023:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 2310, zwischen Ortseingang und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke); L 2310, Mainhausen in Richtung Stockstadt, zwischen B 45 und Hillerkreuzung (Wildgefahrenstrecke); Rodgau-Weiskirchen, Alfred-Delp-Straße (Schule); Offenbach, Schubertstraße (Schule);

25.01.2023:

L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke); Gelnhausen, Phillip-Reis-Straße, Ecke Bruno Haldy Straße

26.01.2023:

B 43a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke); B 448, Tannenmühlkreisel in Richtung Obertshausen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); K 970, Hanau, Ernst-Barhel-Straße in Richtung Großauheim (Schule); Gründau, Niedergründauer Straße, Ecke Anton-Calaminus-Straße (Schule);

27.01.2023:

B 43a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

28. und 29.01.2023:

B 43a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 20.01.2023 Pressestelle, Andrea Ackermann und Merlin Winges

