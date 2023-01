POL-BI: Taschendieb erbeutet pinkes Portemonnaie

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Zwei Täter versuchten am Freitag, 30.12.2022, unter Einsatz von Pfefferspray und einem Messer zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen. Zwei Sicherheitsmitarbeiter gingen gegen 22:10 Uhr über die Piggenstraße in Richtung Welle. Einer der beiden trug einen Koffer in der Hand. Unvermittelt traten zwei Personen an den Koffertragenden heran, ...

