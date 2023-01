POL-BI: Sicherheitsmitarbeiter schlagen Räuber in die Flucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte Seit dem 01.12.2022 ist EPHK Jörg Dettmer neuer Leiter der Polizeiwache Nord an der Kurt-Schumacher-Straße. Medienvertreter sind herzlich eingeladen am Dienstag, 10.01.2023, um 10:00 Uhr, in der Kurt-Schumacher-Straße 44-46 an einem gemeinsamen Gespräch mit EPHK Dettmer teilzunehmen. Journalisten, die teilnehmen möchten, ...

