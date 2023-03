Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 27-Jähriger attackiert Zugbegleiter

Halle/ Saale, Teutschenthal (ots)

Am 6. März 2023 wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Regionalexpress auf der Strecke Halle - Nordhausen informiert. Laut ersten Erkenntnissen nutzte ein 27-Jähriger den Express ohne ein für den Zug erforderliches Ticket zu besitzen. Den Aufforderungen, die Bahn beim nächsten planmäßigen Halt am Bahnhof Teutschenthal zu verlassen, kam er in keiner Weise nach. Unvermittelt trat er den zwei Jahre älteren Zugbegleiter gegen den Oberschenkel. Zudem versuchte er den Kontrolleur ins Gesicht zu schlagen und schlug im Weiteren gegen den Oberkörper des Mannes. Außerdem kratzte er ihn an den Händen, spuckte ihm auf die Hose und biss in dessen Oberschenkel. Zahllose Beleidigungen folgten in Richtung des Zugbegleiters und einer weiteren weiblichen Reisenden. Infolge der Angriffe wehrte sich der Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens, nahm sein Fahrkartenkontrollgerät und schlug damit den 27-Jährigen. Zwei couragierte Reisende hielten diesen anschließend bis zum Eintreffen der Polizei auf einem Sitzplatz fest. Die Landespolizei entsandte sofort Einsatzkräfte zum Bahnhof Teutschenthal. Parallel wurde die zuständige Bundespolizei in Kenntnis gesetzt. Eine alarmierte Streife fuhr mit Blaulicht und Martinshorn zum Einsatzort. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Deutsche wurde festgestellt und kontrolliert. Laut derzeitigem Ermittlungsstand erhielt der Zugbegleiter Verletzungen an den Händen und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Straftatverdächtige erhält erneut Anzeigen unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs, Beleidigung sowie Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell