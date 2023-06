Polizei Hamburg

POL-HH: 230612-1. Radfahrerin bei Verkehrsunfall mit Flucht in Hamburg-Horn schwer verletzt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 09.06.2023, 15:40 Uhr

Unfallort: Hamburg-Horn, Rennbahnstraße / Sievekingsallee

Bei einem Verkehrsunfall in Horn ist am Freitagnachmittag eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Verkehrsdirektion Süd (VD 4) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten mehrere Fahrzeuge aufgrund eines Rückstaus auf Höhe der Fußgänger- und Radfahrfurt gehalten, die über die Rennbahnstraße in Fahrtrichtung Hermannstal führt. Als die dortige Ampel für den Fuß- und Radverkehr auf Grünlicht umsprang, wollte die 65-jährige Radfahrerin die Rennbahnstraße überqueren. Ein Pkw, der sich auf dem linken von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Horner Rampe befand, fuhr in diesem Moment trotz der für ihn inzwischen rot zeigenden Ampel an und kollidierte mit der Radfahrerin. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr bestand für sie nicht. Der mutmaßlich unfallverursachende Wagen, ersten Erkenntnissen zufolge ein weißer Geländewagen, entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Horner Rampe vom Unfallort.

Die 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort zur Behandlung ihrer Verletzungen stationär aufgenommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rennbahnstraße in Fahrtrichtung Horner Rampe gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der der Polizei oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell