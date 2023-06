Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flächenbrand

Böhl-Iggelheim (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Montagnachmittag auf einem Feld parallel zur Hanhofer Straße eine Heupresse in Brand. Zuvor hatte diese mehrere Rundballen gepresst, danach hätten sich Heureste im Inneren der Maschine Feuer gefangen. Bedingt durch die Trockenheit des Feldes breitete sich der Brand schnell auf einer Fläche von 150 x 30 m aus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die Feuerwehren Haßloch und Böhl-Iggelheim waren mit insgesamt 67 Mann zur Brandbekämpfung im Einsatz.

