Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drei Leichtverletzte und knapp 40.000 Euro Sachschaden

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen, davon ein 6-jähriges Kind, und einem Sachschaden von ca. 40.000 Euro kam es am Montagmittag auf der L454 in Dannstadt-Schauernheim. Zuvor hatte ein 82-jähriger Fahrzeuglenker aus Schifferstadt beim Abbiegen von der Abfahrt der A65 auf die Speyerer Straße vermutlich das Gaspedal mit der Bremse verwechselt und kollidierte mit dem vorbeifahrenden Fahrzeug einer 55-jährigen aus Birkenheide. Diese verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Der Unfallverursacher selbst wurde durch einen ausgelösten Airbag leicht verletzt. Die Verletzten wurden im Anschluss in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die Unfallstelle für knapp 2 ½ Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell