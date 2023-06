POL-OL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 15-jährige Vermisste wohlbehalten gefunden

Oldenburg (ots) - Heute Morgen, gegen 06:10 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Eupener Straße. Mehrere Zeugen teilten der Polizei mit, dass soeben ein LKW in einen Vorgarten gefahren sei. Der Fahrer des LKW habe anschließend geparkt, hierbei noch einen abgestellten Opel beschädigt, und sei dann zu Fuß in Richtung Brookweg gegangen. Durch den Verkehrsunfalldienst ...

