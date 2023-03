BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei Flughafen Stuttgart vollstreckt am Dienstag drei Haftbefehle

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Donnerstag, den 09.03.2023 zwei voneinander unabhängige Haftbefehle wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und stellte zudem am Freitagmorgen (10.03.2023) eine weitere Straftat in diesem Zusammenhang bei der Luftsicherheitskontrolle fest. Am ...

mehr