BPOLI-Flugh. STR: 668 Tage Restfreiheitsstrafe wegen versuchten Totschlags

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Wochenende (11.02./ 12.02.2023) drei Strafvollstreckungshaftbefehle. Eine 35-jährige deutsche Passagierin wurde am späten Samstagabend bei der Einreisekontrolle aus London festgenommen. Diese war wegen versuchten Betruges und Urkundenfälschung von der Staatsanwaltschaft Bochum zur Fahndung ausgeschrieben. ...

mehr