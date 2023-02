Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Drei Festnahmen am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Wochenende (11.02./ 12.02.2023) drei Strafvollstreckungshaftbefehle.

Eine 35-jährige deutsche Passagierin wurde am späten Samstagabend bei der Einreisekontrolle aus London festgenommen. Diese war wegen versuchten Betruges und Urkundenfälschung von der Staatsanwaltschaft Bochum zur Fahndung ausgeschrieben. Familienangehörige bezahlten für sie die Geldstrafe (samt Kosten) in Höhe von rund 870 Euro. Der von der Staatsanwaltschaft Memmingen gesuchte 42-jährige türkische Passagier bezahlte seine Geldstrafe von 986 Euro, nachdem er am Sonntagnachmittag bei der Einreisekontrolle aus Istanbul wegen Betruges festgenommen wurde. Ein 23-jähriger kroatischer Mann wurde am gleichen Abend bei einer polizeilichen Kontrolle an der S-Bahn Haltestelle Flughafen/ Messe verhaftet. Die Beamten der Bundespolizei stießen hierbei auf die Ausschreibung wegen Urkundenfälschung der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Der 23-Jährige bezahlte ebenfalls seine Geldstrafe von rund 905 Euro (samt Kosten).

Alle drei festgenommenen Personen kamen unmittelbar nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen frei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell