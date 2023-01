Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Fahrkartenautomat sorgt für Polizeieinsatz

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart haben während eines Streifengangs am frühen Donnerstagmorgen (26.01.2023) am Bahnhof Echterdingen mögliche Manipulationsspuren an einem Fahrkartenautomaten festgestellt. Um den Automaten weiter polizeilich untersuchen zu können, musste ein Techniker der Deutschen Bahn AG vor Ort kommen, um den Strom abzustellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich keine Anhaltspunkte im Hinblick auf vorbereitende Handlungen für einen Automatenaufbruch. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen war der Bahnhof Echterdingen in der Zeit von 05:02 Uhr bis 09:31 Uhr gesperrt, wodurch es zu Verzögerungen im Bahnverkehr kam.

