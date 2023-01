BPOLI-Flugh. STR: Dreifach gesuchter Verurteilter gefasst!

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Am verlängerten Wochenende lösten liegengelassene Gepäckstücke gleich zwei Einsätze der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart aus. Am Freitag, den 6. Januar 2023, entdeckte eine Streife der Bundespolizei eine gelbe Tasche in der Nähe eines Mülleimers in der Abflugebene des Terminals 3. Da die Bundespolizei den Eigentümer zunächst nicht ausfindig machen konnte ...

