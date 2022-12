Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Gifhorn (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Donnerstag in Gifhorn. Der Geschädigte stellte seinen grünen Volkswagen Golf gegen 00:30 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Bäckerstraße ab. Am Mittag, gegen 12:00 Uhr, musste er Beschädigungen an beiden Türen der linken Fahrzeugseite in Form von Lackschäden und Dellen feststellen.

Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin hatte nach dem Zusammenstoß nicht die Polizei informiert, sondern die Fahrt unerlaubt fortgesetzt. Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen des Unfalls, Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell