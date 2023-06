Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autoaufbrüche im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht wurden mehrere Autos aufgebrochen, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gleich vier Autos wurden im Stadtwesten von Oldenburg in der letzten Nacht aufgebrochen, teilweise konnten die Täter mit Diebesgut entkommen.

Seinen VW hatte in der vergangenen Nacht ein 41-Jähriger in der Salbeistraße abgestellt. Heute Morgen musste dieser feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen und ein Mobiltelefon entwendet wurde. In der Kennedystraße schlugen unbekannte Täter ebenfalls in der Nachtzeit die Scheibe eines VW ein, das Diebesgut konnte hier noch nicht ermittelt werden.

Gleich zwei Autos wurden auf dem Pendlerparkplatz unterhalb der Autobahn an der Bloherfelder Straße aufgebrochen. Hier wurden die Seitenscheiben eines Fiat und Audi eingeschlagen, zumindest eine Sonnenbrille wurde gestohlen.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell