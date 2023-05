Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrolle über Fahrzeug verloren - zwei Verletzte

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (09.05.2023) war ein 23-jähriger Autofahrer gegen 20:00 Uhr auf der Meckenheimer Straße in Rheingönheim unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße verlor er aus bislang unbekannter Ursache in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 19-Jährigen. Dieser, sowie seine ebenfalls 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 23-Jährige und seine 24-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell