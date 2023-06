Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Einbruch in Einfamilienhaus-PKW entwendet +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 21.06.23, 17:30 - 23:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Westersteder Ortsteil Hollwege, Hollwegerfelder Straße, verübt. Die Geschädigte (72 J.) bemerkte eine offenstehende Nebeneingangstür. Bei einer Nachsuche im Haus stellte sie fest, dass ein Tablet sowie die Autoschlüssel ihres PKW fehlten. Der/die Täter entwendete(n) mit dem erlangten Autoschlüssel den fast neuwertigen PKW VW T-Cross der Geschädigten. Der PKW war auf dem rückwärtigen Grundstücksbereich abgestellt. Nach einer ausgestrahlten Fahndung wurde der PKW am heutigen Morgen auf dem Gelände einer Tankstelle in Sandkrug - in der Nähe der dortigen Autobahnanschlussstelle - aufgefunden. Der PKW wurde sichergestellt. Eine kriminaltechnische Untersuchung am PKW wird durchgeführt. Der PKW ist unfallbeschädigt, weshalb das Fahrzeug offensichtlich von dem/den Täter(n) zurückgelassen wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem entwendeten, graufarbenen PKW VW T-Cross mit WST-Zulassung gemacht haben. /800807

