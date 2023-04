LPI-GTH: Fahrzeugbrand

LPI Gotha (ots) - Gestern erlitten zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen schwere Kopfverletzungen. In Arnstadt verunfallte eine 61-Jährige am Nachmittag allein in der Straße 'Hohe Bleiche', vermutlich fuhr sie gegen einen Stein, der sich auf der Fahrbahn befand und kam zu Fall. In Tambach-Dietharz stürzte ein 48-Jähriger spät abends alleinbeteiligt in der Oberhofer Straße und zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Beide Radfahrer trugen keinen Helm. Der 48-Jährige ...

