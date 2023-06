Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Schnelle Festnahme nach Einbruch und PKW-Diebstahl +++ Nachtrag zu OTS-Nr. 5094174

Oldenburg (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am 21.06.23 in Westerstede hatte ein zunächst unbekannter Täter auch einen neuwertigen PKW VW entwendet. Der Wagen wurde am Morgen des 22.06.23 verunfallt auf dem Gelände einer Tankstelle in Sandkrug aufgefunden. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 22 Jahre alten Mann, der als Leiharbeiter in Westerstede/Hollwege beschäftigt war. Der Tatverdächtige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, gab den Diebstahl der Fahrzeugschlüssel und des PKW in seiner polizeilichen Vernehmung zu. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter in Oldenburg vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell