POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 79-jähriger Frau aus Rostock

Rostock (ots) - Am 19.06.2023, um 23:00 Uhr, erhielt die Polizei per Notruf den Hinweis, dass es in der Notunterkunft für Geflüchtete in der Rostocker Industriestraße 12 gerade zu einer Schlägerei zwischen 20 Personen kommen soll. Aufgrunddessen wurden mehrere Funkwagen aus drei Revieren zusammengezogen und erreichten nach wenigen Minuten die Unterkunft. Dort ...

mehr