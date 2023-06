Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Streitereien in Rostocker Notunterkunft führen zu Polizeieinsatz

Rostock (ots)

Am 19.06.2023, um 23:00 Uhr, erhielt die Polizei per Notruf den Hinweis, dass es in der Notunterkunft für Geflüchtete in der Rostocker Industriestraße 12 gerade zu einer Schlägerei zwischen 20 Personen kommen soll. Aufgrunddessen wurden mehrere Funkwagen aus drei Revieren zusammengezogen und erreichten nach wenigen Minuten die Unterkunft. Dort stellten die eingesetzten Beamten jedoch fest, dass es lediglich zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einem Handgemenge zwischen einigen Bewohnern und dem Sicherheitsdienst gekommen war. Hintergrund für den Streit war die starke Alkoholisierung mehrerer Männer, denen aus diesem Grund der Zutritt von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes verweigert wurde. Daraus entwickelte sich eine hitzige und lautstarke Diskussion, zu der weitere Bewohner hinzuströmten und sich beteiligten. Einer der alkoholisierten Männer schlug kurze Zeit später in die Menge aus Sicherdienstmitarbeitern sowie Bewohnern und verletzte mehrere Personen leicht. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen gegen die Tatverdächtigen Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf. Der Sicherheitsdienst erteilte den Störern im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis für 24 Stunden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen Syrer (18), zwei Tunesier (44, 22) und einen Somali (22). Leichte Verletzungen trugen zwei deutsche und ein syrischer Security-Mitarbeiter (30, 25, 26) davon. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell