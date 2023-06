POL-HRO: Drei Verletzte nach Unfall

Raben Steinfeld (ots) - Am Sonntag, den 18.06.2023, ereignete sich um 20:35 Uhr ein Verkehrsunfall am Ortsausgang von Raben Steinfeld in Fahrtrichtung Leezen. Eine Gruppe mehrerer Motorradfahrer überholte hierbei einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Der zweite Motorradfahrer in der Gruppe, ein 21-jähriger Mann, übersah hierbei aus bislang ungeklärten Umständen den 46-jährigen Radfahrer und fuhr auf diesen ...

