Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten nach Kollision mit Baum

Beifahrer lebensbedrohlich verletzt

Passee / Carinerland (ots)

In den späten Abendstunden des 19.06.2023, um 22:50 Uhr, kam es auf der Landesstraße 104 bei Passee (Landkreis Nordwestmecklenburg) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein mit drei Personen besetzter VW Golf kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der mutmaßliche Fahrzeugführer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Der Beifahrer wurde lebensbedrohlich verletzt und musste noch vor Ort medizinisch versorgt werden. Anschließend kam dieser per Rettungshubschrauber in den Schockraum einer Rostocker Klinik. Eine weitere Mitfahrerin wurde nur leicht verletzt und kam, wie der Fahrzeugführer, in das Krankenhaus Wismar. Die Fahrzeuginsassen sind deutsche Staatsbürger im Alter von 23, 21 und 19 Jahren. Alle drei haben ihren Wohnsitz in Rostock. Am Unfallort kamen neben einem Rettungshubschrauber, Rettungswagen und Notärzten auch 17 Kameraden der Feuerwehr Neukloster, 14 Kameraden der Feuerwehr Glasin sowie sieben Kameraden der Feuerwehr Passee zum Einsatz. Die Fahrbahn musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Das verunfallte Fahrzeug wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und abgeschleppt. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell