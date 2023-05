Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fallrohrdieb macht Beute

Bad Langensalza (ots)

Ein bisher unbekannter Täter ging in der Nacht zu Mittwoch auf Diebestour. Ziel seines Begehrens waren Kupferfallrohre an Wohnhäusern. Im Lindenbühl erbeutete der Täter insgesamt drei Fallrohre. Ein weiteres heimste sich der vermutlich selbe Täter in der Niederhöfer Straße ein. Zum Transport nutzte der Dieb ein schwarzes Mountainbike, auf dem er die Beute unter dem Arm einklemmte. Der männliche Täter trug ein dunkles Kapuzenshirt, war von schlanker Gestalt und trug einen Spitzbart. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell