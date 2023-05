LPI-NDH: Zeugenaufruf: Ermittlungen nach Sprung von historischen Brunnenhaus wegen Hausfriedensbruch - Wer kann Hinweise geben?

Bad Frankenhausen (ots) - Am Vormittag ereignete sich in der Straße Am Schlachtberg ein schwerer Verkehrsunfall. Bei Rangieren kippte ein Sattelzuggespann, welches mit mehreren Tonnen Kies beladen war, auf die Seite. Der Kies rutschte aus der Schüttgutmulde auf die Fahrbahn und blockierte diese. Der Verkehr kam bis zur Bergung des Fahrzeugs und der Beseitigung der Ladung zum Erliegen. Der Fahrer des Sattelzugs kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden ...

