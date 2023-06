LPI-G: Unfall am Theaterplatz

Altenburg (ots) - Gößnitz: Am 10.06.2023 im Zeitraum von 08:30 - 14:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte entlang der B 93, speziell am Abzweig Guteborn, die Einhaltung der Geschwindigkeit kontrolliert. 84 Fahrzeugführer überschritten die vorgeschriebene Geschwindigkeit. 61 erwartet nun ein Verwarngeld und 23 Fahrzeugführer ein Bußgeld. Einer der Fahrzeugführer erhält zudem ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: ...

