POL-PDKL: Berauscht aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht auf Freitag beendet eine Polizeistreife vorzeitig die Fahrt eines 20-Jährigen. Der Mann wurde im Stadtgebiet zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Schnelltest reagierte auf die Stoffgruppe der Amphetamine. Der 20-jährige musste anschließend mit zur Polizeidienststelle kommen, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle wird ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Wenn das Ergebnis der Blutauswertung den Verdacht bestätigt, muss sich der Mann darauf einstellen, dass er erst nach Durchführung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung wieder am Straßenverkehr teilnehmen darf. |pikus

