Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junge Frauen angegriffen/ Wer hat etwas beobachtet?

Geilenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 27. April, wurden zwei 16 und 17 Jahre alte junge Frauen aus Geilenkirchen und Heinsberg durch zwei unbekannte weibliche Personen angegriffen. Gegen 21.45 Uhr hielten sie sich vor einem Supermarkt an der Herzog-Wilhelm-Straße auf, als die beiden Täterinnen auf sie zukamen. Diese schubsten und schlugen sie und zogen sie an den Haaren zu Boden. Danach traten sie mit beschuhten Füßen auf die Jugendlichen ein. Als mehrere Männer dazukamen und versuchten dazwischen zu gehen, flüchteten die Täterinnen. Sie waren beide etwa 170 Zentimeter groß und zirka 17 bis 18 Jahre alt. Beide hatten eine kräftige Statur, die eine war blond, die andere hatte rötliche Haare. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell