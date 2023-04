Heinsberg-Dremmen (ots) - Auf einer Freifläche an einem Waldweg verbrannten unbekannte Täter am 27. April (Donnerstag), gegen 6 Uhr, Kupferkabel. Dadurch entstand ein Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Ermittlungen zu dieser Tat wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

