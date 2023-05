Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Tier ausgewichen und ins Schleudern geraten - ein leicht Verletzter und 6000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Von Untereichsel in Richtung Degerfelden war am Montag, 15.05.2023, gegen 00.10 Uhr eine 19 Jahre alte Frau in ihrem Golf auf der L 139 unterwegs. In einer Rechtskurve stand ein Tier auf der Fahrbahn, woraufhin sie abrupt eine Bremsung einleitete. Dabei kam die 19-jährige ins Schleudern und prallte mit ihrem Fahrzeug links in die Leitplanke. Das Tier wurde nicht angefahren. Ein 17 Jahre alter Mitfahrer wurde leicht am Knie verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

