Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw-Fahrer überholt verbotswidrig und beleidigt den Überholten

Hammerstein (ots)

Am Donnerstagabend erstattete ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Ransbach-Baumbach Anzeige bei der Polizeiinspektion in Linz. Nach seinen Angaben befuhr er die B 42 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Linz. In der Gemarkung Hammerstein wurde er, trotz Überholverbot, von einem Pkw überholt. Während des Überholvorgangs erkannte der Mann, dass der Fahrer eines blauen Peugeot die Seitenscheibe der Beifahrertür abgesenkt hatte und den ausgestreckten Mittelfinger deutlich zeigte. Danach fuhr der Pkw weiter in Richtung Linz. Die Polizeiinspektion in Linz leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sowie ein Strafverfahren wegen Beleidigung gegen den unbekannten Fahrer ein. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell