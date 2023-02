Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Kleinmaischeid (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es um 00:27 Uhr in der Hauptstraße in Kleinmaischeid zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Beschuldigte befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Isenburg. Vor der Einmündung zur Straße "Wartenberg" kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Straßenlaterne, anschließend mit einer Hecke und einem Grundstückszaun. Dort kam das Fahrzeug im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit in Richtung Kläranlage. Er wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen bisher nicht angetroffen. Sein nicht mehr fahrbereiter PKW ist polizeilich sichergestellt worden. Ein Zeuge konnte den Fahrer wie folgt beschrieben: männlich, 190cm groß, Brille, schwarze Jacke, Jeans.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

