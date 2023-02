POL-PDNR: Fahrzeug überschlägt sich

Kleinmaischeid (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es um 00:27 Uhr in der Hauptstraße in Kleinmaischeid zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Beschuldigte befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Isenburg. Vor der Einmündung zur Straße "Wartenberg" kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Straßenlaterne, anschließend mit einer Hecke und einem Grundstückszaun. Dort kam das Fahrzeug im ...

